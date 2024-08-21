500 يوم على إطلاق الاستراتيجية.. تعرف على أبرز منجزات "هيئة الطرق"

وتم خلال هذه الفترة تقديم 7 ابتكارات وتقنيات علمية حديثة تم العمل عليها، وتنفيذ أكبر عملية مسح في العالم ضمن مؤشرات منظمة IRAP، وافتتاح مكتب إقليمي لها، وإنشاء مركز بيانات السلامة على الطرق لجمع بيانات الحوادث المرورية وتحليلها.