500 يوم على إطلاق الاستراتيجية.. تعرف على أبرز منجزات "هيئة الطرق"

حققت الهيئة العامة للطرق، العديدَ من المنجزات خلال فترة الـ500 يوم التي تلت إطلاق استراتيجية الطرق.
وتضمنت أبرز المنجزات، إطلاق 25 كودًا للطرق، تشمل تصميم الطرق والجسور وإنشاءها وصيانتها؛ فيما حققت المملكة المركز الرابع بين دول مجموعة الـ20 لوصول مؤشر جودة الطرق فيها إلى 5.7.
ومن المنجزات التي حققتها الهيئة، بلوغ نسبة الالتزام في تنفيذ مشروعات الطرق إلى 90%؛ فيما بلغت نسبة طرق المملكة المطابقة لمعايير السلامة 77%.
وتم خلال هذه الفترة تقديم 7 ابتكارات وتقنيات علمية حديثة تم العمل عليها، وتنفيذ أكبر عملية مسح في العالم ضمن مؤشرات منظمة IRAP، وافتتاح مكتب إقليمي لها، وإنشاء مركز بيانات السلامة على الطرق لجمع بيانات الحوادث المرورية وتحليلها.