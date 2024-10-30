"الموارد البشرية" تحذّر من مخالفة شائعة في التعامل مع العمالة المنزلية.. تعرف عليها

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الوقوع في مخالفة شائعة يرتكبها بعض أصحاب العمل في التعامل مع العمالة المنزلية، ما قد يعرضهم للمساءلة والجزاء.
وأوضحت الوزارة أن من أبرز هذه المخالفات السماح للعامل المنزلي بالعمل لدى الغير أو تكليفه بمهام تختلف عن طبيعة عمله المحددة في العقد.
وأشارت الوزارة إلى المادة الخامسة عشرة من لائحة عمال الخدمة المنزلية، التي تنص على عدم استقدام العمالة المنزلية دون وجود عمل له وعدم السماح للعامل بالعمل لدى جهة أخرى، أو قيامه بمهام تختلف عن مهنته المدونة في عقد العمل والهوية، مشددةً على ضرورة التزام أصحاب العمل بهذه التعليمات لتجنب المخالفات القانونية.
ويأتي هذا التنبيه لحماية حقوق العمالة المنزلية وضمان التزام جميع الأطراف بالعقود المبرمة، ما يساهم في تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة.