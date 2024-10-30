"الموارد البشرية" تحذّر من مخالفة شائعة في التعامل مع العمالة المنزلية.. تعرف عليها

وأشارت الوزارة إلى المادة الخامسة عشرة من لائحة عمال الخدمة المنزلية، التي تنص على عدم استقدام العمالة المنزلية دون وجود عمل له وعدم السماح للعامل بالعمل لدى جهة أخرى، أو قيامه بمهام تختلف عن مهنته المدونة في عقد العمل والهوية، مشددةً على ضرورة التزام أصحاب العمل بهذه التعليمات لتجنب المخالفات القانونية.