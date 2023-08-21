قبل 60 يومًا من الانطلاق.. تكثيف الاستعدادات لإقامة دورة الألعاب العالمية القتالية بالرياض

وأضاف: الاستعدادات تسير على قدمٍ وساق، حيث تتأهّب فرق العمل لتقديم نسخةٍ نموذجية، وكتابة قصة نجاح سعودية جديدة، تجسّد رؤية القيادة وتترجم الدعم غير المحدود من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وثقة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.