7 فرص عقارية بمزاد شعاع

يطرح المزاد 7 فرص عقارية مميزة في مواقع استراتيجية بأهم الاحياء المميزة بالمنطقة الشرقية كطريق الرياض المتجه للنعيرية وبحي الخضرية في الدمام و بحي الراكة الشمالية في الخبر و بحي التوبي في القطيف ويتكون العقار الأول من أرض زراعية بمساحة 21,461,102.08 متر مربع ، والعقار الثاني من أرض زراعية بمساحة 1,054,854.39 متر مربع ، والعقار الثالث أرض زراعية 13,983.61 متر مربع ، والعقار الرابع أرض بمساحة 4500 متر مربع ، والعقار الخامس أرض تجارية بمساحة 5,040 متر مربع ، والعقار السادس ورشة بمساحة 1,120 متر مربع ، والعقار السابع فيلا بمساحة 607.15 متر مربع.