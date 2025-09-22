7 فرص عقارية بمزاد شعاع

تعلن شركة السعدون العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "شعاع" إلكتروني وذلك من يوم الثلاثاء 7/10/2025 الساعة 1 مساء حتى يوم الخميس 9/10/2025 الساعة: 9:00 مساء عبر منصة وصلت للمزادات.
يطرح المزاد 7 فرص عقارية مميزة في مواقع استراتيجية بأهم الاحياء المميزة بالمنطقة الشرقية كطريق الرياض المتجه للنعيرية وبحي الخضرية في الدمام و بحي الراكة الشمالية في الخبر و بحي التوبي في القطيف ويتكون العقار الأول من أرض زراعية بمساحة 21,461,102.08 متر مربع ، والعقار الثاني من أرض زراعية بمساحة 1,054,854.39 متر مربع ، والعقار الثالث أرض زراعية 13,983.61 متر مربع ، والعقار الرابع أرض بمساحة 4500 متر مربع ، والعقار الخامس أرض تجارية بمساحة 5,040 متر مربع ، والعقار السادس ورشة بمساحة 1,120 متر مربع ، والعقار السابع فيلا بمساحة 607.15 متر مربع.
حيث تقع على أهم الطرق الحيوية كطريق الملك فهد بالخبر وطريق الظهران الجبيل و شارع قيس بن الهيثم بالدمام وطريق أحد وشارع الملك فيصل وشارع عمار بن ياسر بالقطيف وطريق الرياض المتجه للنعيرية وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالدمام كمستشفى المانع وكورنيش وسط الدمام وبالقرب من المدينة الرياضية بالخبر وخليج تاروت بالقطيف ومستشفى النعيرية العام ، مما يجعلها وجهة مثالية .
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852 .