سيارة "جايكو" تتفوق على المركبات الكلاسيكية بالتقنية لإنشاء بيئة خضراء جديدة للطرق

ولم تشهد شعبية جايكو ارتباطًا بالمنتجات الاستثنائية فحسب، بل أيضًا إلى المساحة الخيالية اللامحدودة التي تقدمها لمستخدميها. تماشيًا مع موقع العلامة التجارية لسيارات الدفع الرباعي على الطرق الوعرة في المناطق الحضرية، قامت جايكو ببناء بيئة متنوعة لا حدود لها للطرق الوعرة تتمحور حول "السفر + الحياة"، وأكد Shawn Xu، الرئيس التنفيذي لشركة جايكو، خلال مؤتمر الإبداع المشترك البيئي للمستخدم، قائلاً: “نحن نطمح إلى التواصل مع المستخدمين بدءًا من السيارة، على سبيل المثال لا الحصر. إنه يمتد إلى نمط حياة يتسم بالمواقف ودوائر الترفيه الفردية". وبموجب هذا التوجيه الاستراتيجي، تهدف جايكو إلى دمج دورة الحياة الكاملة للمستخدمين، وربط جميع أوجه حياة السيارة، وتنشيط بيئة جديدة للطرق الوعرة، وتقديم تجارب حياة أكثر ثراءً وخدمات ذات قيمة أعلى.