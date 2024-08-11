"دشن مؤخرًا".. المردم البيئي بتبوك: نعالج 219 ألف طن سنويًا من النفايات

أوضحت أمانة تبوك أن المردم البيئي الذي دُشن مؤخرًا على مساحة بلغت 25 كلم، سيحقق 19 مليون ريال، كعائد استثماري، بطاقة معالجة ستتجاوز في العام الجاري 219 ألف طن، لتصل إلى 339 ألف طن، بحلول عام 2033م، بنسبة زيادة تتجاوز 55%.