"دشن مؤخرًا".. المردم البيئي بتبوك: نعالج 219 ألف طن سنويًا من النفايات

أوضحت أمانة تبوك أن المردم البيئي الذي دُشن مؤخرًا على مساحة بلغت 25 كلم، سيحقق 19 مليون ريال، كعائد استثماري، بطاقة معالجة ستتجاوز في العام الجاري 219 ألف طن، لتصل إلى 339 ألف طن، بحلول عام 2033م، بنسبة زيادة تتجاوز 55%.
وقالت: إنها ستعمل على زيادة نسبة إعادة التدوير من 25% في عام 2024م إلى 40% في عام 2025م، على أن تصل إلى 75% بحلول عام 2026م.
كما ستؤهل المردم القديم من خلال فرز النفايات وإعادة تدويرها، إضافة إلى الإغلاق البيئي للمردم، بما يتناسب مع الخطط المستقبلية لإنشاء حدائق ومتنزهات عامة في ذات الموقع.
وأضافت الأمانة أن المردم الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 35 مليون ريال؛ يتميز بتوافر أحدث التقنيات المتطورة علميًا لمعالجة النفايات الصلبة، ضمن محطة تصل طاقتها الاستيعابية لـ 80 طنًا في الساعة على خطين منفصلين، وخلية هندسية لردم النفايات معزولة، بسبع طبقات؛ لمنع تسرّب العصارات إلى البيئة المحيطة.