تحتاج الدعم والتنظيم.. "الحمامات الرملية" مقصد سياحي ومورد اقتصادي

على الرغم من الفوائد التي ارتبطت بالطمر في الرمال، إلا أنه لا يصلح لعلاج كل الحالات أو الاشخاص، فقد يكون غير مناسب لبعض الاشخاص الذين لديهم مشاكل صحية في القلب أو الكلى أو التنفس، لذا من الضروري أن تخضع الحمامات الرملية إلى المراقبة الطبية، كما ينبغي أن تشرف عليها الجهات الصحية وذات العلاقة، لتنظيمها، ووضع ضوابط لها أهمها: وجوب إجراء فحص طبي شامل يثبت من خلاله أن المريض على استعداد للخضوع للردم وتحمل حرارة الرمال.