تغريدة مواطن توصله لأمير عسير.. استدعاء لجميع الأطراف ثم إنصاف

ليعود النهار الذي يليه مغردًا: "دُعيت هذا اليوم إلى مقام إمارة منطقة عسير، وحضرت مجلس الأمير بناءً على تغريدتي يوم أمس حول تصرف الأمانة حيال المظلة التي أمام منزلي، والتي هددوني بتحطيمها وإزالتها، وقد أنصفني الأمير بكلماته وحلوله العملية، وقد استدعى الأطراف المعنية إلى مجلسه، وشكر وأثنى على رجل الأمن وبين لمندوب الأمانة بأن الأسلوب الذي استخدمه يتنافى مع سياسة الدولة فيما يخص المواطن، وأوضح أن النظام على الجميع وللجميع".