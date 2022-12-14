قبل 66 عاماً.. "الزعاق" يوضح لماذا سُمي عام 1956 بسنة "الهدام"؟

وأضاف الزعاق؛ أن هذا العام "1956" شهد هطول أمطار غزيرة على كل من "نجد، الرياض، الوشم، الأرطاوية، سدير، الغاط، المجمعة، الزلفي" وعموم منطقة القصيم، واستمرت 58 يوماً متتالية دون انقطاع.