قبل 66 عاماً.. "الزعاق" يوضح لماذا سُمي عام 1956 بسنة "الهدام"؟

أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ سبب تسمية عام 1956، سنة "الهدام" في المملكة.
وأضاف الزعاق؛ أن هذا العام "1956" شهد هطول أمطار غزيرة على كل من "نجد، الرياض، الوشم، الأرطاوية، سدير، الغاط، المجمعة، الزلفي" وعموم منطقة القصيم، واستمرت 58 يوماً متتالية دون انقطاع.
وواصل في فيديو على حسابه بتويتر، أن الأمطار تركز هطولها على "بريدة، الزلفي"، فتهدمت ثلاثة آلاف منزل في بريدة وأسموها سنة الهدام لهذا السبب، وغرقت المنازل التي في المنخفضات بالزلفي، وسموها عام الغرق، وجرى لأول مرة وفي اللحظة نفسها أكبر أودية نجد "وادي الرمة ووادي حنيفة".
ولفت الزعاق؛ إلى أن الحوادث الكونية قد تفرض نفسها على التاريخ فتُسمى السنة باسمها، مثل سنة الجوع 1910م، وسنة الجديري 1939، وسنة الظلمة 1952، وغيرها من الأحداث التاريخية.