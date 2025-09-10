"زاتكا" تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقرارات يوليو وأغسطس

وحثت "زاتكا" المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني ، تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.