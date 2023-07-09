جامعة جدة تبدأ استقبال طلبات القبول لمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم لعام 1445هـ

بدأت اليوم جامعة جدة، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، استقبال طلبات القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظامي لعام 1445هـ، من خلال بوابة القبول (adm.uj.edu.sa)، ويستمر حتى يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1444هـ.
وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور عيسى السلمي، أن الجامعة لديها عدد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس، أهمها (الذكاء الاصطناعي – الأمن السيبراني – علوم البيانات -الكيمياء الصناعية – اللغة الصينية –تصميم الأزياء – تصميم الجرافيك –الإعلام الرقمي – القانون)، وغيرها من التخصصات.
وأشار إلى أن برامج الدبلوم للكلية التطبيقية تواكب سوق العمل، مثل (إدارة الفندقة والضيافة– إدارة المستودعات –الإرشاد السياحي – الإدارة الرياضية والترويجية–تكنولوجيا حماية البيئة)، وغيرها.