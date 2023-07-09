جامعة جدة تبدأ استقبال طلبات القبول لمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم لعام 1445هـ

بدأت اليوم جامعة جدة، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، استقبال طلبات القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظامي لعام 1445هـ، من خلال بوابة القبول (adm.uj.edu.sa)، ويستمر حتى يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1444هـ.