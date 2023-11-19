"جمعية مهندسات سعوديات" توقع مذكرة تفاهم لرفع الكفاءة المهنية للمرأة السعودية

وأكدت أن مذكرة التفاهم ستركز على توفير فرص الإرشاد والتوجيه، التدريب والتطوير، وفرص وظيفية، ورعاية المناسبات والفعاليات مع العمل على الخطط المطروحة لإطلاق مشاريع متعددة خلال العام المقبل، حيث ستساهم جهود جمعية مهندسات سعوديات في تحقيق مستهدفات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الواردة في رؤية المملكة ٢٠٣٠ من أجل تمكين المرأة في الحقول الهندسية، وإرشادهن في التنوع التخصصي، وتحسين كفاءتهن، وإقامة مشاريع للمجتمع.