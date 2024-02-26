"حساب المواطن": 3 خطوات لتعبئة بيانات العنوان الوطني في البرنامج

أوضح حساب المواطن خطوات تعبئة بيانات العنوان الوطني في البرنامج.
وأضاف البرنامج أن إضافة العنوان الوطني يتم عبر 3 خطوات تبدأ بالدخول على ملف المستفيد واختيار خانة العنوان، ثم اختيار نوع وحالة السكن، وفي الخطوة الثالثة يمكن للمستفيد جلب بيانات العنوان الوطني آليًا بعد النقر على زر الاسترجاع أو يمكن تعبئة البيانات يدويا ثم الحفظ.
وكان البرنامج أكد في وقت سابق على أنه لا يلزم التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات الخاصة بالمستفيد، لافتًا إلى إمكانية إضافة العنوان الوطني المرتبط بالهوية الوطنية.