"حساب المواطن": 3 خطوات لتعبئة بيانات العنوان الوطني في البرنامج

وأضاف البرنامج أن إضافة العنوان الوطني يتم عبر 3 خطوات تبدأ بالدخول على ملف المستفيد واختيار خانة العنوان، ثم اختيار نوع وحالة السكن، وفي الخطوة الثالثة يمكن للمستفيد جلب بيانات العنوان الوطني آليًا بعد النقر على زر الاسترجاع أو يمكن تعبئة البيانات يدويا ثم الحفظ.