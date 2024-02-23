بالفيديو.. شابان شغوفان بالإعلام من ذوي الإعاقة لـ"سبق": نتمنى أن تتغير النظرة الموجَّهة للمعاق والكفيف

وأضاف بأنه التحق مؤخرًا بمجال الإعداد والتقديم والكتابة الصحفية، موضحًا أن الإعلام ليس حكرًا على فئة مُعيَّنة، وإنما يُعدُّ من المجالات الأولى التي عمل فيها الكفيف على مستوى الوطن العربي، ولكن بطُرقه وأساليبه الخاصة، سواء في الاعداد أو التصوير أو الكتابة.