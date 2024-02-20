تدشين "مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الإعلام" و"معسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام"

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الإعلام وسدايا؛ لتحقيق التكامل في خدمات القطاعين، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق الاستفادة من التقنيات المتقدمة وعكسها على مختلف القطاعات الحكومية، بما يدعم التحول الرقمي لها، إضافة إلى اهتمام سدايا بتقديم خدماتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع الوطني لها من تنظيم وتعامل وتطوير، وذلك في ظل ما تحظى به من دعم وتوجيه مستمرين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لتضطلع بدورها في النهوض بهذا المجال التقني المتقدم، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.