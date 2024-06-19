إتلاف 275 كجم لحوم غير صالحة خلال 650 جولة رقابية بعسير

استقبلت المسالخ النموذجية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، أكثر من 23 ألف أضحية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك بمعدل زمني لا يتجاوز 18 دقيقة لتقديم الخدمة للمستفيدين؛ حيث نفذ الفرع خطته التشغيلية في المسالخ بإشراف الأطباء البيطريين والكوادر المتخصصة.
كما نفذ الفرع 650 جولة رقابية على المسالخ خلال هذه الفترة، أتلف على إثرها 275 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة، وحرر 27 إنذارًا ومخالفة بحق بعض مشغلي تلك المسالخ.
وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل: إن الفرع خصص 25 مسلخًا نموذجيًّا لخدمة المستفيدين في المنطقة، تخضع للإشراف المباشر والمتابعة من الكوادر المتخصصة بالوزارة لمتابعة سلامة المذبوحات وجودة الخدمة المقدمة.