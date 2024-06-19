إتلاف 275 كجم لحوم غير صالحة خلال 650 جولة رقابية بعسير

كما نفذ الفرع 650 جولة رقابية على المسالخ خلال هذه الفترة، أتلف على إثرها 275 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة، وحرر 27 إنذارًا ومخالفة بحق بعض مشغلي تلك المسالخ.