"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وموجة حارة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وعسير وجازان والباحة والجوف ونجران تبوك).
وتفصيلاً، نبّه المركز المنطقة الشرقية إلى أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الخفجي وحفر الباطن حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العيص وخيبر حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء وتبوك، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة الجوف أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ18 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الثلاثاء.