"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وموجة حارة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبّه المركز المنطقة الشرقية إلى أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الخفجي وحفر الباطن حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.