محليات

قضية التحويلات المالية الخارجية في قبضة "مكافحة الفساد": ملايين مودعة في حساب بنكي

قضية التحويلات المالية الخارجية في قبضة "مكافحة الفساد": ملايين مودعة في حساب بنكي

أعلنت ‫هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها بالتعاون مع البنك المركزي السعودي قضية أسفرت عن القبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين لحظة تسليمهم مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال لموظف بأحد البنوك المحلية مقابل إيداع مبلغ (316.000) ثلاثمائة وستة عشر ألف ريال نقدًا بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية، وتحويله تلك الأموال للخارج دون قيام الموظف برفع بلاغ اشتباه عن الحساب للبنك المركزي، ومن خلال التحقيقات تبيَّن أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها بتلك الحسابات وتحويلها للخارج بلغت (2.981.000) مليونين وتسعمائة وواحداً وثمانين ألف ريال.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
البنك المركزي السعودي
البنوك المحلية

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