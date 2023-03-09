"مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية" على طاولة مؤتمر مستقبل التربية

عقدت، اليوم، على هامش أعمال مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم، جلسة نقاش بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي".
جاء ذلك بمشاركة الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، رئيس مركز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في "إنفيديا" البروفيسور سيمون سي، ومن مركز التعليم العالمي بمعهد بروكينغز الدكتور غلام عمر قارجا.
وتفاعل الحضور بتناغم مع الخبراء، وناقشوا عدّة موضوعات بشأن ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على التعليم والبحوث العلمية حول العالم، وزيادة الفرص الناشئة عن التعليم الرقمي، وأثر قولبة التعليم الرقمي من خلال دمج الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن المؤتمر شهد انعقاد العديد من الجلسات، التي قادها خبراء وأكاديميون من مختلف دول العالم في مجال التربية والثقافة والعلوم بمشاركة أكثر من 100 منظمة دولية وإقليمية، في مقدمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسسكو"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تحت شعار "معًا نحو التغيير في القرن 21".