"مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية" على طاولة مؤتمر مستقبل التربية

يذكر أن المؤتمر شهد انعقاد العديد من الجلسات، التي قادها خبراء وأكاديميون من مختلف دول العالم في مجال التربية والثقافة والعلوم بمشاركة أكثر من 100 منظمة دولية وإقليمية، في مقدمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسسكو"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تحت شعار "معًا نحو التغيير في القرن 21".