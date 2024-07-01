"وزير الطاقة" يشهد ترسية عقود المرحلة الثانية من برنامج تطوير حقل الجافورة

وتستهدف المرحلة الثانية من برنامج تطوير حقل الجافورة، زيادة إنتاج الغاز بحلول 2030، بنسبة 65% من 13 مليار إلى 21 مليار قدم مكعب سنويًّا، واستغلال احتياجات الحقل المؤكدة التي تبلغ 15 تريليون قدم مكعب من الغاز، و2 مليار برميل من المكلفات.