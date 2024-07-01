"وزير الطاقة" يشهد ترسية عقود المرحلة الثانية من برنامج تطوير حقل الجافورة

شهد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ترسية عقود المرحلة الثانية من برنامج تطوير حقل الجافورة، وتوقيع عقود المرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في المملكة.
وتستهدف المرحلة الثانية من برنامج تطوير حقل الجافورة، زيادة إنتاج الغاز بحلول 2030، بنسبة 65% من 13 مليار إلى 21 مليار قدم مكعب سنويًّا، واستغلال احتياجات الحقل المؤكدة التي تبلغ 15 تريليون قدم مكعب من الغاز، و2 مليار برميل من المكلفات.
وتم بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان إطلاق أول وحدة توربينات غازية H-Class تابعة لشركة جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة، خلال حفل رسمي أقيم في منشأة الشركة في الدمام.
وزار وزيرُ الطاقة مصنعَ GESAT الذي يُنتج في حدود 8- 10 وحدات سنويًّا، والتقط صورًا تذكارية مع العاملات والعاملين السعوديين في المصنع الذين تبلغ نسبتهم 65% من إجمالي العاملين، منهم 11% من السيدات.