"حرس الحدود" يعرّف بخدماته في جناح "الداخلية" بمعرض جيتكس 2022

وتستعرض المديرية في مشاركتها التعريف بالخدمات التي تقدمها بوابة زاول، وتتيح للمستفيدين إصدار تصاريح الإبحار ودخول الموانئ بشكل إلكتروني، والتعريف بنظام التعريف الآلي (AIS) الذي يقدم الحلول للتعرف على الوسائط البحرية، والكشف عن التهديدات من خلال المتابعة والتحليل في الوقت الفعلي وتوفير ملف معلومات رقمي كامل، إلى جانب التعريف بنظام ذكاء الأعمال المعني بتحويل البيانات المتوفرة إلى معلومات وتحليلها والتعريف بأنظمة المراقبة الحرارية.