طيران ناس يحتفي بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وموسكو بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي

احتفى طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وموسكو اعتبارًا من 23 ديسمبر، مما يعزز الربط الجوي مع العاصمة الروسية بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي السعودي، في إطار خطة طيران ناس للنمو والتوسع، وبالتوازي مع الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران في المملكة.