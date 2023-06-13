بالصور.. نائب أمير مكة يتفقَّد جاهزية المرافق الخدمية بصالة الحجاج في "مطار المؤسس"

واستمع إلى أعمال مكتب وزارة الشؤون الإسلامية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال موسم الحج، التي تضمنت إطلاق مجموعة من المبادرات التطوعية، وتوفير 14 شاشة من شاشات المكتبة الإلكترونية موزعة في المطار، تحوي أكثر من 3000 مادة علمية بأكثر من 40 لغة عالمية، إضافة إلى توزيع 1.400 مليون مصحف هدية للحجاج المغادرين عبر المطار، وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية وأكثر من 1.100 مليون مطبوعة توعوية وإرشادية لمعرفة أحكام المناسك.