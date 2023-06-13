بالصور.. نائب أمير مكة يتفقَّد جاهزية المرافق الخدمية بصالة الحجاج في "مطار المؤسس"

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، ميدانيًّا مساء اليوم على جاهزية المرافق في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، متفقدًا مجمع صالات الحج والعمرة، ومواقع الجهات التي تعمل على تقديم خدماتها لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج 1444هـ.
ورافق نائب أمير المنطقة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح المشاط، والمدير العام للجوازات الفريق سليمان اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.
واطلع نائب أمير منطقة مكة خلال جولته التفقدية على أعمال جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، التي تضمنت الأعمال المتعلقة بضبط الممنوعات، والتقنيات المستخدمة خلال موسم حج العام الحالي.
وزار الأمير بدر بن سلطان الاستراحات المكيفة بمجمع صالات الحج والعمرة في منطقة انتظار الحجاج خلال مرحلة توجيههم إلى منطقة الحافلات التي تنقلهم للمشاعر المقدسة، البالغ عددها 20 استراحة انتظار، وتصل مساحتها إلى 1200م2، فيما تستوعب الصالة الواحدة 300 مسافر في الساعة.
واستمع إلى أعمال مكتب وزارة الشؤون الإسلامية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال موسم الحج، التي تضمنت إطلاق مجموعة من المبادرات التطوعية، وتوفير 14 شاشة من شاشات المكتبة الإلكترونية موزعة في المطار، تحوي أكثر من 3000 مادة علمية بأكثر من 40 لغة عالمية، إضافة إلى توزيع 1.400 مليون مصحف هدية للحجاج المغادرين عبر المطار، وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية وأكثر من 1.100 مليون مطبوعة توعوية وإرشادية لمعرفة أحكام المناسك.
ووقف الأمير بدر بن سلطان على منصات الجوازات في صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز، التي يتجاوز عددها 200 منصة خدمة، مطلعًا على المسارات الخاصة بالمعاقين وكبار السن، وعددها 17 مسارًا في الصالات.
واستمع إلى شرح عن عمل كاميرات التوثيق الخاصة بالجوازات، وتهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، وتُمكّن منسوبي الجوازات من تأدية أعمالهم على الوجه الأكمل، وتوفير أعلى مستويات جودة أعمال منسوبي الجوازات.