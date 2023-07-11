"بناء الكفاءات" و"أمين".. "الزكاة" تعلن إطلاق برامج حديثي التخرج 2023م

وأوضحت الهيئة أن برامج حديثي التخرج تُنفذ من خلال أكاديمية الهيئة وذلك بالتعاون مع جامعة وارتون الأمريكية، وجهات أكاديمية مرموقة، حيث يستهدف برنامج "بناء الكفاءات" في نسخته السادسة النخب من خريجي الجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتَي البكالوريوس أو الماجستير، في أكثر من 25 تخصصًا، تتضمن عددًا من المسارات التدريبية من أبرزها: الشؤون القانونية، التحليل والمخاطر، العمليات، البحوث والاستشارات الزكوية، الأنظمة التقنية والرقمنة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الشؤون المالية والإدارية، الإستراتيجية والتطوير، الشؤون الهندسية، والتواصل المؤسسي، في حين يستهدف برنامج "أمين" الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، حيث يركز البرنامج على بناء وتنمية القُدرات المعرفية والتطبيقية في مجالات العمل الجمركي.