زواج القصلة الممتد منذ مئات السنين في تبوك.. "العمراني" يكشف لـ"سبق" تفاصيله

وتابع: "وفي حال القبول يتفق على المهر وتفاصيل الزواج، ثم يعطي والد الفتاة خطيب ابنته (القصلة) من القمح أو الشعير أو أية غصن أخضر صغير يقطعه من أقرب شجرة لهم في الحال ويمده له قائلاً: (هذه قصلة فلانة على سنة الله ورسوله)، ثم يقبلها الخاطب ويقول: «قبلتها زوجة لي بسنة الله ورسوله»، ثم يبارك الحضور، وتمثل هذه القصلة رمزاً للحياة والنمو وتعبيراً عن حياة زوجية مباركة ومثمرة.