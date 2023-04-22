بالصور.. أمير القصيم يشهد حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك

وفور وصول الأمير فيصل بن مشعل لمقر الحفل، كان في استقباله أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي. بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم ألقيت العديد من الكلمات الترحيبية والقصائد النبطية.