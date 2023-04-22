بالصور.. أمير القصيم يشهد حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك

شهد أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي جاء بعنوان "عيدنا فرحة"، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
وفور وصول الأمير فيصل بن مشعل لمقر الحفل، كان في استقباله أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي. بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم ألقيت العديد من الكلمات الترحيبية والقصائد النبطية.
ثم تم عرض أوبريت وطني بعنوان "العيد فرحة" بهذه المناسبة السعيدة بتنظيم من أمانة المنطقة. ثم شارك سموه في العرضة السعودية.
وأعرب أمير المنطقة عن شكره لأمين المنطقة م.محمد المجلي وفريق العمل المشارك في إعداد الحفل بهذه المناسبة السعيدة.