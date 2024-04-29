فيصل بن فرحان يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة سكان غزة

وأشار إلى حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في تقرير المصير وهو ما يجب أن يتحقق، وقال: "من خلال تحقيق ذلك يمكننا أن نضمن أن النضال الذي استمر لعقود عديدة سينتهي وسيتيح الكثير من الفرص".