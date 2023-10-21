"آل عاتي" لـ"سبق": العلاقات الوطيدة بين الرياض وكوالالمبور تعزز تبني مشروعات اقتصادية كبرى

وأضاف "آل عاتي" أن ماليزيا تعد عضواً في التحالف الإسلامي، الذي أعلنت عنه المملكة في ديسمبر عام 2015، لمحاربة "الإرهاب"، ويضم 41 بلداً، وأن التعاون بين الرياض وكوالالمبور في جميع المجالات شهد تطوراً ملحوظاً، ومنها إنشاء مشروعين مشتركين تضمنا إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماويات متكامل في ماليزيا، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجال النفطي.