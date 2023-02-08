إطلاق النسخة الجديدة من "تطبيق صحتي".. تحمل مزايا فريدة

يذكر أن تطبيق صحتي يخدم أكثر من 27 مليون مستفيد، وحقّق أكثر من 11 مليون موعد، وأكثر من 2 مليون مسجل في خدمة اعرف أرقامك، و4 ملايين موعد عن بعد، بالإضافة إلى 700 ألف استشارة فورية.