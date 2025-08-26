عرعر تشهد رصدًا نادرًا لثلاث بقع شمسية عملاقة وسط تحذيرات من نشاط شمسي متزايد

رُصدت مساء اليوم من سماء مدينة عرعر عدة بقع شمسية عملاقة ظهرت بوضوح على سطح الشمس، لتُسجَّل كإحدى أبرز الظواهر الفلكية المرصودة في الآونة الأخيرة.
وأوضح عضو نادي الفضاء والفلك عدنان خليفة أن البقع الشمسية هي مناطق داكنة مؤقتة تتشكل على سطح الشمس، وتكون أبرد نسبيًا من محيطها نتيجة النشاط المغناطيسي الشديد، الذي يعيق حركة الغازات الساخنة. وعلى الرغم من مظهرها الداكن، فإنها تظل شديدة الإشعاع، وبعضها يفوق حجم كوكب الأرض أضعافًا.
وأضاف أن البقع المرصودة هذا الأسبوع، ومنها (4195)، (4197)، (4199)، تُعد من الأكبر حجمًا خلال العام الجاري، ويُقدَّر قطر كل منها بعشرات آلاف الكيلومترات، مشيرًا إلى إمكانية متابعتها باستخدام التلسكوبات الصغيرة المزوّدة بفلاتر شمسية آمنة. كما ترتبط هذه البقع باحتمالية انبعاث توهجات شمسية أو عواصف مغناطيسية قد تؤثر على الاتصالات وأنظمة الملاحة عالميًا.
وبيّن أن دراسة البقع الشمسية تساعد في فهم الدورة الشمسية الممتدة لـ11 عامًا، التي تتحكم في معدلات النشاط الشمسي، بما في ذلك التوهجات والعواصف الجيومغناطيسية، مؤكّدًا أن رصدها من قبل الهواة يعزز الثقافة العلمية ويرسّخ الاهتمام بعلوم الفضاء والفلك داخل المجتمع.