عرعر تشهد رصدًا نادرًا لثلاث بقع شمسية عملاقة وسط تحذيرات من نشاط شمسي متزايد

وأضاف أن البقع المرصودة هذا الأسبوع، ومنها (4195)، (4197)، (4199)، تُعد من الأكبر حجمًا خلال العام الجاري، ويُقدَّر قطر كل منها بعشرات آلاف الكيلومترات، مشيرًا إلى إمكانية متابعتها باستخدام التلسكوبات الصغيرة المزوّدة بفلاتر شمسية آمنة. كما ترتبط هذه البقع باحتمالية انبعاث توهجات شمسية أو عواصف مغناطيسية قد تؤثر على الاتصالات وأنظمة الملاحة عالميًا.