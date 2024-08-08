الحالة المطرية بمكة.. تصريف أكثر من 24 ألف م3 من تجمعات المياه وتنظيف الشوارع

شرعت أمانة العاصمة المقدّسة في تنفيذ خططها للتعامل مع الآثار الناتجة من الحالة المطرية التي هطلت على أرجاء مكة المكرّمة، ضمن جهود معالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية، وتمّ شفط تجمعات المياه وكنس الأتربة من الطرقات وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار؛ لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق.
وتتابع الأمانة جولاتها الميدانية لرصد تجمعات مياه الأمطار والسيول؛ حيث تم تصريف أكثر من "24" ألف متر مكعب من مياه الأمطار المتجمعة في المواقع المتضررة، في حين بلغت أوزان كميات المخلفات الناتجة بعد الأمطار أكثر من "1.5" طن خلال اليومين الماضيين، والعمل على تذليل جميع العوائق التي تحول دون انسيابية الحركة المرورية، وإعادة أوضاع الشوارع للوضع الطبيعي بمساندة الإدارة العامة للنظافة.
وتواصل الإدارة العامة لتشغيل وصيانة شبكات السيول أعمالها في متابعة شبكات التصريف من خلال فرق ميدانية متخصّصة، ونشر فرق للطوارئ للتعامل المباشر مع أعمال المعالجة الفورية، إضافة إلى الصيانة والنظافة الدورية والتأكد من جاهزيتها، وذلك ضمن الخطط التي تنفذها الأمانة خلال الحالة المطرية.
يأتي ذلك في سياق الجهود المتكاملة بين الإدارات التابعة للأمانة، كما تشارك الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الطرق والإنارة في أعمال إعادة مسارات الطرق وإزالة العوائق الناتجة من الحالة المطرية بما يحول في انسيابية الحركة المرورية.
وأهابت أمانة العاصمة المقدسة بمتابعة تنبيهات وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد، والبقاء في مكان آمن، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، ومصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة، منوهة إلى الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد "940".