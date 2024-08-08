الحالة المطرية بمكة.. تصريف أكثر من 24 ألف م3 من تجمعات المياه وتنظيف الشوارع

وتتابع الأمانة جولاتها الميدانية لرصد تجمعات مياه الأمطار والسيول؛ حيث تم تصريف أكثر من "24" ألف متر مكعب من مياه الأمطار المتجمعة في المواقع المتضررة، في حين بلغت أوزان كميات المخلفات الناتجة بعد الأمطار أكثر من "1.5" طن خلال اليومين الماضيين، والعمل على تذليل جميع العوائق التي تحول دون انسيابية الحركة المرورية، وإعادة أوضاع الشوارع للوضع الطبيعي بمساندة ‎الإدارة العامة للنظافة.