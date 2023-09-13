ارتفاع عدد رخص المحامين في المملكة بنسبة 315%

وشهد قطاع المحاماة تطورات عدة، من أبرزها: توجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بحوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، إضافة إلى التطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين، إلى جانب إتاحة عديدٍ من الخدمات الإلكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز najiz.sa؛ ما عزّز من جاذبية القطاع.