"ناسا": إرسال رائدي فضاء سعوديين في مهمة Ax-2 الفضائية الخاصة 2023

ولم تكشف وكالة ناسا عن اسمي رائدي الفضاء السعودييْن، لكنها أكدت أنهما يشاركان في التدريبات التي بدأت في 17 أكتوبر الماضي، وسيتم الكشف عن هوية جميع الرواد بعد الحصول على الموافقة الرسمية من قبل مجلس إدارة الطاقم الذي يدير المهمة.