"ناسا": إرسال رائدي فضاء سعوديين في مهمة Ax-2 الفضائية الخاصة 2023

أكدت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) أن رائدي فضاء سعوديين دخلا تدريبات الفريق الفضائي الذي سيتم إرساله على محطة الفضاء الدولية (ISS) في العام المقبل 2023.
وأوضحت أنجيلا هارت مديرة برنامج ناسا التجاري أن اثنين من المتخصصين السعوديين سيكونان جزءًا من مهمة خاصة تدعى (Ax-2)، وأن الرحلة الفضائية التي سيغادر على متنها 4 رواد فضاء على متن المركبة الفضائية كرو دراجون ستتم قبل 1 مايو 2023.
ولم تكشف وكالة ناسا عن اسمي رائدي الفضاء السعودييْن، لكنها أكدت أنهما يشاركان في التدريبات التي بدأت في 17 أكتوبر الماضي، وسيتم الكشف عن هوية جميع الرواد بعد الحصول على الموافقة الرسمية من قبل مجلس إدارة الطاقم الذي يدير المهمة.