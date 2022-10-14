هنا الخطوات والمتطلبات.. إطلاق إلكتروني لخدمة دمج وتجزئة الأراضي بجازان

أطلقت أمانة منطقة جازان، خدمة إلكترونية لدمج وتجزئة الأراضي السكنية في المخططات المعتمدة، عبر منصة "بلدي"، كأول أمانة على مستوى القطاع البلدي تحقيقاً لهدف حوكمة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
وأوضحت "الأمانة" أن متطلبات الخدمة الإلكترونية هي: إصدار قرار مساحي الغرض منه "تجزئة الأراضي"، وصك إلكتروني ساري المفعول محدث من قبل وزارة العدل، ومخطط التجزئة "خدمة تجزئة أرض سكنية"، والتعاقد مع مكتب هندسي.
وبينت Hk خطوات التقديم للخدمة عبر منصة "بلدي" تشمل: "اختيار القرار المساحي أو إدخال بيانات الصك، واختيار صفة مقدم الطلب، وإدخال رقم الجوال المرتبط بأبشر، وإرفاق المستندات المطلوبة واختيار المكتب الهندسي المراد تفويضه"، حيث ستسهم الخدمة الإلكترونية في تحسين مدة الإنجاز للمستفيدين.