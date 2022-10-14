هنا الخطوات والمتطلبات.. إطلاق إلكتروني لخدمة دمج وتجزئة الأراضي بجازان

وبينت Hk خطوات التقديم للخدمة عبر منصة "بلدي" تشمل: "اختيار القرار المساحي أو إدخال بيانات الصك، واختيار صفة مقدم الطلب، وإدخال رقم الجوال المرتبط بأبشر، وإرفاق المستندات المطلوبة واختيار المكتب الهندسي المراد تفويضه"، حيث ستسهم الخدمة الإلكترونية في تحسين مدة الإنجاز للمستفيدين.