رفع جاهزية القطاعات الصحية استعدادًا لـ"رالي حائل تويوتا الدولي"

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل رئيس مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري، اليوم الأربعاء، قيادات إدارة الحدث بمركز الأزمات، برفع جاهزية القطاعات الصحية بالمنطقة، استعدادًا لانطلاق "رالي حائل تويوتا الدولي 2023".
كما وجّه "الشمري" برفع استعداد المركز لمراقبة الوضع الصحي والوبائي بالمنطقة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والأخرى ذات العلاقة.
يُذكر أن رالي حائل تويوتا الدولي 2023، ينطلق في نسخته التاسعة عشرة خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير الجاري، تحت شعار "بطولة لقوتها أثر"، بوصفه الجولة الأولى لموسم 2023 من كأس العالم لراليات "باخا کروس كنتري" للاتحاد الدولي للسيارات.
والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط "باخا" التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية "تويوتا" للراليات الصحراوية، والجولة الأولى من كأس العالم لراليات "باخا کروس كنتري" للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي.