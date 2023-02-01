رفع جاهزية القطاعات الصحية استعدادًا لـ"رالي حائل تويوتا الدولي"

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل رئيس مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري، اليوم الأربعاء، قيادات إدارة الحدث بمركز الأزمات، برفع جاهزية القطاعات الصحية بالمنطقة، استعدادًا لانطلاق "رالي حائل تويوتا الدولي 2023".