"التعاون الإسلامي" تُدين قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة مقر وكالة الأونروا بالقدس المحتلة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، القرار غير القانوني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأرض المُقام عليها وكالة الأونروا في القدس المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية استيطانية، معتبرة ذلك امتداداً للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية؛ التي تهدف إلى تقويض وجود وكالة الأونروا وولايتها وأنشطتها ودورها كمنظمة أممية، في انتهاكٍ صارخٍ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.