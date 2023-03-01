مذكرة تفاهم بين "زين السعودية" و"سيسكو" لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة

ومن خلال هذه المذكرة، ستعمل "زين السعودية" و"سيسكو" معًا على تطوير مخطط أتمتة يهدف إلى تبسيط العمليات اليومية لشبكة الاتصالات، بما في ذلك صيانة النظام ومراقبته وتحسين أدائه عبر استخدام تقنيات فائقة التطور؛ وذلك بهدف تعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وتمكين المجتمع من الاستفادة من أسلوب حياة أكثر ذكاءً باستخدام التقنيات المتقدمة؛ لتكون "زين السعودية" الشريك الرقمي المفضل لعملائها في قطاعي الأعمال والأفراد.