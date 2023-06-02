المملكة تثمن دعم ترؤسها إقليم آسيا وعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد العالمية

وكان الوفد المشارك قد عمل خلال أيام المؤتمر على التعريف بدور المملكة الإقليمي والدولي في مجال الأرصاد والمناخ ومبادرات قمة الشرق الأوسط الأخضر، والمنجزات التي تحققت على هذا المستوى، التي حظيت باهتمام وإشادة المشاركين وقيادات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.