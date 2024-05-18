مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة ثلاثيني تجاوز وزنه 215 كجم بعملية منظار متقدمة

موضحاً أن العملية أجريت بالمنظار مستغرقةً "60" دقيقة، وتم فيها عمل 3 فتحات جراحية صغيرة بالبطن ، حيث تم إزالة اللحميات بنجاح وإجراء عملية التكميم، نقل بعدها المريض إلى جناج التنويم، وفي اليوم الأول أبانت الفحوصات الأولية وجود تحسن واضح في المؤشرات الحيوية والقدرة على التنفس، وقد تلقى رعاية طبية فائقة على مدار يومين، خرج عقبها إلى منزله وهو بصحة جيدة، مع إعطائه النصائح والإرشادات الطبية اللازمة التي سيتم اتباعها على مدار الأيام القادمة، وتوضيح أنواع المكملات الغذائية والفيتامينات الأساسية المناسبة له.