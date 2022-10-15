السعودية.. "سعاد العالي" تُحقق جائزة الأخصائي الاجتماعي المتميز بدول مجلس التعاون

حصلت المملكة العربية السعودية على جائزة الأخصائي الاجتماعي المتميز بدول مجلس التعاون الخليجي، بعد فوز سعاد عبدالله العالي الغامدي، خريجة ماجستير علم اجتماع جامعة الملك عبدالعزيز، في إنجاز يضاف إلى الكوادر الوطنية في العمل الاجتماعي.
وتؤكد الجائزة على أهمية الدور الفاعل الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي في عملية حراك التنمية وبناء المجتمع.وقال الأخصائية سعاد العالي: إن "جائزة نجوم في سماء الخدمة الاجتماعية، أو جائزة الأخصائي الاجتماعي الخليجي المتميز؛ هي جائزة من تنظيم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع جمعية الخدمة الاجتماعية بدولة الكويت واللجنة الدولية لتمكين المرأة والقدرات".
وأضافت: "كما أن الجائزة لها رؤيتها في تسليط الضوء على أهم المبادرات في دول المجلس للأخصائيين في الميدان الاجتماعي، وإبراز النماذج المشرفة في العمل الاجتماعي، وتقديم الدعم للأخصائيين الاجتماعيين".
وكانت هذه الجائزة في نسختها الأولى، تعتمد آليات معينة تكمن في تقديم ملف متكامل من كل مشارك خليجي ضمن معايير المسابقة التي تشترط التطوير والتعليم المستمر؛ من الشهادات الأكاديمية والدورات التدريبية ومهارات التقنية واللغة، بالإضافة إلى العضويات في المنظمات، مع إرفاق الأدلة ضمن بنود الملف وضمان الريادة المجتمعية من خلال رصيد المتسابق في الأعمال التطوعية والمشاركات المجتمعية والمبادرات والإنجازات، إضافة إلى التميز والابتكار والإبداع لقياس الابتكار في العمل والجوائز والمنح التي حصل عليها الأخصائي الاجتماعي أثناء قيامه بالعمل الاجتماعي، وأثر العمل الاجتماعي في صقل شخصيته ومدى تأثيره على مجتمعه، وتم اجتياز هذه المرحلة والوصول إلى المراحل النهائية وضمان التتويج بالفوز في هذه النسخة.