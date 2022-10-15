السعودية.. "سعاد العالي" تُحقق جائزة الأخصائي الاجتماعي المتميز بدول مجلس التعاون

وكانت هذه الجائزة في نسختها الأولى، تعتمد آليات معينة تكمن في تقديم ملف متكامل من كل مشارك خليجي ضمن معايير المسابقة التي تشترط التطوير والتعليم المستمر؛ من الشهادات الأكاديمية والدورات التدريبية ومهارات التقنية واللغة، بالإضافة إلى العضويات في المنظمات، مع إرفاق الأدلة ضمن بنود الملف وضمان الريادة المجتمعية من خلال رصيد المتسابق في الأعمال التطوعية والمشاركات المجتمعية والمبادرات والإنجازات، إضافة إلى التميز والابتكار والإبداع لقياس الابتكار في العمل والجوائز والمنح التي حصل عليها الأخصائي الاجتماعي أثناء قيامه بالعمل الاجتماعي، وأثر العمل الاجتماعي في صقل شخصيته ومدى تأثيره على مجتمعه، وتم اجتياز هذه المرحلة والوصول إلى المراحل النهائية وضمان التتويج بالفوز في هذه النسخة.