"البيئة" والأمم المتحدة تستعرضان حالة البيئة في المملكة وسيناريوهات المستقبل

واستعرضت الورشة، قواعد البيانات والمؤشرات البيئية خلال الخمس سنوات الماضية التي أسهمت وتسهم في تطوير المعلومات البيئية على التعرف على المشكلات والتحديات البيئية في تحسين جودة الأداء البيئي، إضافة إلى جهود البحث العلمي بقطاع البيئة الذي يمثل خطوة محورية في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الجهود لمواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال البحث والابتكار والذي يساعد على تحديد الحلول المرتبطة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة إضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة لرفع الوعي البيئي الذي يعد جانبًا مهمًا في إيصال المعلومات إلى أفراد المجتمع كافة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الحكومية.