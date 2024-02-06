"SAMI" تعلن نجاح تطوير أول زورق مسيّر يبحر بالشرقية والتحكم من الرياض

يُذكر أن معرض الدفاع العالمي 2024، الذي افتتح أول أمس الأحد ويستمر حتى الثامن من فبراير الجاري شمال مدينة الرياض، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، يحظى برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.