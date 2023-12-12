29 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقَعتها المملكة خلال مؤتمر مفاوضات الخدمات الجوية

وشهدت أعمال مؤتمر الآيكان 2023، اجتماعات ولقاءات ثنائية -كل على حدة- لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني، لتعزيز التعاون المشترك مع قادة سلطات الطيران حول العالم، حيث عقد لقاءات مع كل من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سلفاتوري شاكيتانو، وأمين عام لجنة الطيران المدني الأفريقية اديفونكي أديمي، ونائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي، ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، وأمين وزارة الطيران الباكستاني سيف أنجوم، ووزير الطيران النيجيري فيستوس كيامو.