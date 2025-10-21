منظمة الإعلانات البريطانية تُكرِّم رائد الأعمال السعودي طه الصافي بوسام الصداقة لعام 2025 في دورته الأولى

من جانبه، قال جيسون فو، الرئيس التنفيذي لشركة BBD Perfect Storm وعضو مجلس منظمة UKAEG، إن منح وسام الصداقة لعام ٢٠٢٥م لطه الصافي يأتي تقديرًا "لروحه القيادية وكرم ضيافته وتمثيله للسعودية في العديد من المحافل الدولية التي جسدت الوجه الإنساني والإبداعي للمملكة"، مؤكدًا أن "الصافي يمثل نموذجًا للتواصل البنّاء بين الشرق والغرب في صناعة الإعلان."