منظمة الإعلانات البريطانية تُكرِّم رائد الأعمال السعودي طه الصافي بوسام الصداقة لعام 2025 في دورته الأولى

كرَّمت منظمة الإعلانات البريطانية رجل الأعمال السعودي طه الصافي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Redimpact إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الدعاية والإعلان التي تأسست منذ عقدين تقريبا، بمنحه وسام الصداقة لعام ٢٠٢٥م في دورته الأولى، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في قطاع الدعاية والإعلان، وإسهاماته في بناء جسور التعاون بين الصناعات الإبداعية في البلدين.
وجاء هذا التكريم خلال حفل قادة قطاع الإعلان بين المملكة المتحدة والسعودية الذي استضافته السفارة البريطانية في الرياض، بتنظيم مشترك بين مجموعة صادرات الإعلانات البريطانية (UKAEG) والسفارة البريطانية متزامنا مع مهرجان أثر الإبداعي، وبحضور نخبة من قادة الإعلان والتسويق والإعلام من البلدين.
وشهد الحفل حضور وفد بريطاني رفيع المستوى من كبرى الشركات الإعلامية والإعلانية، إلى جانب قيادات سعودية في مجالات الاتصال والتسويق، حيث تم استعراض مسيرة التعاون بين الجانبين خلال العام الماضي، ومناقشة آفاق الشراكة المستقبلية في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الدعاية والإعلان السعودي.
وأعرب طه الصافي عن فخره بهذا التكريم، قائلاً:
"أعتز بهذا الوسام الذي أعدّه تقديرًا لصناعة الإعلان السعودية بأكملها، ولكل المبدعين الذين يسهمون في تطوير هذه الصناعة في وطننا. وسنواصل العمل على تعزيز شراكاتنا الدولية وتقديم صورة مشرقة عن الإبداع السعودي مع الاعتزاز بقيمنا وثقافتنا السعودية تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠"
من جانبه، قال جيسون فو، الرئيس التنفيذي لشركة BBD Perfect Storm وعضو مجلس منظمة UKAEG، إن منح وسام الصداقة لعام ٢٠٢٥م لطه الصافي يأتي تقديرًا "لروحه القيادية وكرم ضيافته وتمثيله للسعودية في العديد من المحافل الدولية التي جسدت الوجه الإنساني والإبداعي للمملكة"، مؤكدًا أن "الصافي يمثل نموذجًا للتواصل البنّاء بين الشرق والغرب في صناعة الإعلان."
وتُعد هذه الجائزة الأولى من نوعها التي تمنحها منظمة الإعلانات البريطانية ضمن مبادرة وسام الصداقة، الهادفة إلى تكريم الشخصيات الدولية المساهمة في تعزيز الشراكات العالمية في مجالات الإعلان والتسويق والاتصال الإبداعي.