سفير الولايات المتحدة لـ”سبق”: منتدى التعليم السعودي الأمريكي يعزز الابتكار ويرسم مستقبل الشراكة لتحقيق رؤية 2030

وأوضح "راتني" أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 تُسهم في تنويع الفرص، ليس فقط للسعوديين الذين يدرسون في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا لعدد متزايد من الأمريكيين الذين سيأتون إلى المملكة للتعاون مع نظرائهم السعوديين في مجموعة واسعة من المجالات.