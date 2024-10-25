"المجدوعي بيجو وسيتروين" تتأهب للمشاركة في معرض جدة الدولي للسيارات 2024

وخلال المعرض ستعرض الشركة في جناحها مجموعة متنوعة من أحدث طرازات "بيجو"، التي تجمع بين الفخامة والابتكار. كما يُتوقع أن تكشف "بيجو" عن طرازها الجديد 3008، الذي يتميز بتصميم عصري، وتقنيات متطورة؛ ما يُعزِّز مكانة الشركة في السوق السعودي. فيما ستقدم علامة "سيتروين" مجموعة سياراتها التي تجمع بين الأداء المتميز، وتقنيات الاتصال الحديثة، وعناصر الأمن والسلامة، إضافة إلى ما تتضمنه من وسائل الراحة التي صُممت بعناية فائقة؛ لتلائم احتياجات المستهلك السعودي؛ وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة العلامتَيْن التجاريتَيْن في السعودية.