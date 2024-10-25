"المجدوعي بيجو وسيتروين" تتأهب للمشاركة في معرض جدة الدولي للسيارات 2024

أعلنت شركة "المجدوعي للسيارات"، الوكيل المعتمد لعلامتَيْ "بيجو" و"سيتروين" في المملكة العربية السعودية، مشاركتها في "معرض جدة الدولي للسيارات 2024"، الذي تستضيفه "جدة سوبر دوم"، القبة المتصلة الأكبر في العالم، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز حضورها في السوق، وتوطيد علاقتها مع عملائها، إلى جانب دعم قطاع التنقُّل والاستدامة في السعودية، من خلال توفير مجموعة من الحلول المبتكرة، التي تتناسب مع تطلعات السوق المحلي؛ وهو ما يساهم في تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030".
وخلال المعرض ستعرض الشركة في جناحها مجموعة متنوعة من أحدث طرازات "بيجو"، التي تجمع بين الفخامة والابتكار. كما يُتوقع أن تكشف "بيجو" عن طرازها الجديد 3008، الذي يتميز بتصميم عصري، وتقنيات متطورة؛ ما يُعزِّز مكانة الشركة في السوق السعودي. فيما ستقدم علامة "سيتروين" مجموعة سياراتها التي تجمع بين الأداء المتميز، وتقنيات الاتصال الحديثة، وعناصر الأمن والسلامة، إضافة إلى ما تتضمنه من وسائل الراحة التي صُممت بعناية فائقة؛ لتلائم احتياجات المستهلك السعودي؛ وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة العلامتَيْن التجاريتَيْن في السعودية.
من جهة أخرى، تواصل "المجدوعي بيجو وستروين" تعزيز حضورها في مختلف أنحاء السعودية، من خلال خطتها التوسعية الهادفة إلى رفع طاقتها التشغيلية؛ إذ أعلنت الشركة نيتها افتتاح مجموعة من المعارض الجديدة في العاصمة الرياض، والمنطقة الشرقية؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء، ومنحهم أفضل العروض والخدمات والمزايا الحصرية التي تتناسب مع تطلعاتهم المختلفة.
وفي هذا السياق تُولي الشركة اهتمامًا خاصًّا لتطوير خدمات ما بعد البيع، التي تمثل ركيزة أساسية في علاقتها مع العملاء؛ إذ تسعى باستمرار إلى تقييم وتحسين تجربتهم في مراحل الخدمة كافة، بدءًا من لحظة استقبالهم حتى تلبية احتياجاتهم عبر تقديم الحلول المخصصة لهم. كما تعمل الشركة على ضمان توفير قطع الغيار الأصلية، وبكميات تلبي احتياجات السوق المتزايدة؛ وهو ما يساهم في سرعة استجابة مراكز الصيانة، وضمان رضا العملاء التام.
وفي هذا الإطار أكد محمد حسن، المدير العام لـ "المجدوعي بيجو وستروين" أهمية المشاركة في المعرض الدولي، ومساهمته في فتح الآفاق أمام الشركة لاستكشاف متطلبات السوق السعودي؛ ما يُمكِّنها من تطوير خططها التوسعية وحلولها المبتكرة للتنقل المستدام.
وقال: "يُعدُّ معرض جدة الدولي للسيارات من أهم وأبرز المعارض التي تشهدها السعودية؛ لقدرته على استقطاب العديد من العلامات التجارية التي تعرض أهم وأحدث السيارات على مستوى العالم؛ وهو ما يعكس قوة السوق السعودي، وأهميته في المنطقة. كما يتميز المعرض باستقطابه خبراء الصناعة وعشاق السيارات من داخل وخارج السعودية تحت سقف واحد؛ وهو ما يتيح لنا فرصة الكشف عن أحدث الطرازات الخاصة بعلامتَيْ (بيجو) و(ستيروين)، والتعريف بما تتميزان به من تصاميم ومواصفات، تتلاءم مع تطلعات الجمهور السعودي".
ولفت حسن إلى أن المعرض يمثِّل منصة مهمة، تُمكِّن الشركة من تقوية علاقاتها مع زوَّار المعرض، ومنحهم ما يتطلعون إليه من تجارب مميزة، وعروض خاصة، ومزايا حصرية.