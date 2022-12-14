جراحة دقيقة لإعادة عظم الترقوة والقفص الصدري لمريض بتبوك

وشملت العملية: المفصل القصي الترقوي، وعظم الترقوة اليمنى، وإزالة الضغط على القسم العلوي من الرئة والشريان والأوردة والأعصاب التي تغذي الطرف العلوي، وتفريغ التجمع الدموي الناتج عن الخلع والكسر، وإعادة الجزء المكسور من الترقوة من داخل القصي، والربط بين الضلع الأيمن الأول والترقوة للمحافظة على ثبات المفصل.