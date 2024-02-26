المدينة المنورة.. استئصال ورم في القولون يُنهي معاناة خمسينية بمدينة الملك سلمان الطبية

يُذكر أن طوارئ المستشفيات التابعة لمدينة الملك سلمان الطبية، استقبلت 319.854 مراجعًا خلال العام 2023م؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 421.979 مراجعًا قُدمت لهم كل الخدمات الطبية اللازمة في العديد من التخصصات الطبية. وأجريت 13.043 عملية جراحية.