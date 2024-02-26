المدينة المنورة.. استئصال ورم في القولون يُنهي معاناة خمسينية بمدينة الملك سلمان الطبية

تَمكنت الفِرَق الطبية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنهاء معاناة مريضة في العقد الخامس من العمر كانت تعاني من انسداد وورم بالأمعاء، مع وجود ورم بالمبايض والرحم وكتلة بالكبد.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن المريضة حضرت إلى عيادة جراحة القولون والمستقيم بالمستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية وهي تعاني من آلام مزمنة بالبطن، وبعد الفحوصات اللازمة والأشعة تَبين وجود ورم متضخم وفتق.
وبيّن التجمع الصحي أن الفريق الطبي قرر إجراء تدخل جراحي لاستئصال جزء من القولون المحتوي على الورم وإعادة توصيل الأمعاء وإصلاح الفتق، وتكللت العملية بالنجاح، وتَحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة.
يُذكر أن طوارئ المستشفيات التابعة لمدينة الملك سلمان الطبية، استقبلت 319.854 مراجعًا خلال العام 2023م؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 421.979 مراجعًا قُدمت لهم كل الخدمات الطبية اللازمة في العديد من التخصصات الطبية. وأجريت 13.043 عملية جراحية.