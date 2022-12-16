تتوسطها "الجوهرة"..21 مشروعًا حيويًا يتهيأ بجامعة جازان والتكلفة مليارية

تواصل جامعة جازان سباقها في مضمار بناء وتطوير منظومة مشاريعها الجامعية التي تترجم هويتها ورؤيتها المستقبلية ودورها الريادي في تحسين جودة مخرجاتهـا، وتحقيق خططها في إنجاز مشاريعها الحيوية وفق خطواتها التطويرية بتكلفة 3 مليارات ريال لمواكبة لرؤية المملكة 2030.
وعن "كيف استطاعت جامعة جازان إنجاز مشاريعها المهمة التي تعد ركيزة أساسية في منظومتها الجامعية؟"، أجاب رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن هذا التساؤل؛ قائلًا: "لقد نجحت جامعة جازان في إيجاد خطة لتنفيذ مشاريعها بأن تجمع كافة التكاليف والسيولة لتنفيذ المشاريع ويتم عمل مناقلات للبنود ويتم تخصيصها لمشروع واحد على أن يتم الانتهاء منه وتسليمه خلال عام، وتم خلال خمس سنوات نقل أكثر من 13 كلية إلى داخل المدينة الجامعية، وتم إنجاز مجمع الطالبات في محلية ونقلت عددًا من الكليات إليه، كما تم إعادة تأهيل مجمع للبنات في مدينة جازان وإنجاز عدد من المشاريع الجامعية في المحافظات، كما تم التحول من صفر إلى 100% فيما يخص المباني إدارية، ومن 19% إلى أكثر من 80% في يخص المباني أكاديمية".
وانطلاقًا من مواكبة الجامعة للتطور التقني المتسارع وانسجامًا مع رؤية 2030 في تحقيق مؤشر الحكومة الإلكترونية الفاعلة فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع الرقمية تضمنت تجهيز كافة المباني بأحدث التجهيزات الرقمية والأنظمة الإدارية والتعليمية المرتبطة بشبكة الألياف البصرية للإنترنت، وإنشاء مركز الداتا سنتر المجهز بأحدث التقنيات التي كفلت لمنسوبي الجامعة السرعة في نقل العمليات والبيانات بالاعتماد على الكفاءات الوطنية في التشغيل والإدارة والتطوير.
وتضمنت المشاريع التي سيتم تدشينها 21 مشروعًا من مشاريع الجامعة الحيوية وهي: البرج الإداري: ويتكون من 18 طابقًا ويوفر 389 مكتبًا إداريًا، كما يضم مكاتب رئاسة الجامعة ووكالاتها و40 مقرًا للإدارات العامة بالجامعة وعماداتها المساندة.
وضمن المشاريع؛ المستشفى الجامعي "المرحلتين الأولى والثانية بطاقة ٣٠٠ سرير"، وإسكان منسوبي الجامعة؛ حيث يبلغ عدد الفلل 148 فيلا، بالإضافة إلى سكن الطلاب بمرحلتيه الأولى والثانية ويوفر ٣٨٠ غرفة، ويستوعب أكثر من ٢٢٨٠ طالبًا، وفي كلية العلوم الطبية التطبيقية يتم استثمار المساحات الشاغرة بالمبنى وإعمالًا لكفاءة الإنفاق تم تسكين ونقل كلية أخرى للمبنى، والذي يوفر 49 قاعة دراسية و55 معملاً، وفي كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات يتم استثمار المساحات الشاغرة بالمبنى وإعمالًا لكفاءة الإنفاق تم تسكين ونقل كلية أخرى للمبنى، حيث يوفر المبنى ٥٣ قاعة دراسية و٤٩ معملاً.
وفي كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة تستثمر المساحات الشاغرة بالمبنى وإعمالا لكفاءة الإنفاق تم تسكين ونقل كلية أخرى للمبنى إضافة لمركز بحثي، ويوفر المبنى ٣٥ قاعة دراسية و35 معملاً، كلية إدارة الأعمال: واستثمارًا للمساحات الشاغرة بالمبنى وإعمالاً لكفاءة الإنفاق تم تسكين ونقل كلية أخرى للمبنى والذي يوفر 59 قاعة دراسية، و11 معملاً، كلية العلوم ويتسع المبنى لـ 59 قاعة دراسية، و33 معملاً، في حين تستثمر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية المساحات الشاغرة بالمبنى وإعمالاً لكفاءة الإنفاق فقد تم تسكين ونقل جهات أخرى للمبنى الذي يتسع لـ 84 قاعة دراسية، و20 معملاً، في حين أصبحت معامل كلية الهندسة ٤٦ معملاً.
ويعد صرح المجمع الأكاديمي بمحلية "طالبات" جوهرة مشاريع جامعة جازان؛ حيث يضم خمس كليات للبنات، هي: كلية التصميم والعمارة، وكلية العلوم، وكلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، والبرنامج الصحي المشترك، ووكالة الجامعة لشؤون الطالبات، وخمس عمادات مساندة، و12 إدارة، ومعهدًا للغة الإنجليزية، و184 قاعة دراسية و83 معملاً، و20 قاعة للتدريب وورش العمل، ومسرحًا يتسع لـ 450 شخصًا، والكلية الجامعية بأبو عريش، ويضم المشروع ٢٠ قاعة دراسية، و٢٠ معملاً، والكلية الجامعية بصبيا، وتوفر 31 قاعة دراسية، و50 معملاً، والقاعات الدراسية بكلية الشريعة والقانون بأبو عريش وتوفر 44 قاعة دراسية، ومبنى المتحف التعليمي في أبو عريش ويضم قاعتين متعددتي الأغراض، بالإضافة إلى محطة كهرباء الجامعة، ومحطة تحلية المياه بالجامعة والبحيرة المائية والمصدات البحرية والقنوات المائية.