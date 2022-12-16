تتوسطها "الجوهرة"..21 مشروعًا حيويًا يتهيأ بجامعة جازان والتكلفة مليارية

وعن "كيف استطاعت جامعة جازان إنجاز مشاريعها المهمة التي تعد ركيزة أساسية في منظومتها الجامعية؟"، أجاب رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن هذا التساؤل؛ قائلًا: "لقد نجحت جامعة جازان في إيجاد خطة لتنفيذ مشاريعها بأن تجمع كافة التكاليف والسيولة لتنفيذ المشاريع ويتم عمل مناقلات للبنود ويتم تخصيصها لمشروع واحد على أن يتم الانتهاء منه وتسليمه خلال عام، وتم خلال خمس سنوات نقل أكثر من 13 كلية إلى داخل المدينة الجامعية، وتم إنجاز مجمع الطالبات في محلية ونقلت عددًا من الكليات إليه، كما تم إعادة تأهيل مجمع للبنات في مدينة جازان وإنجاز عدد من المشاريع الجامعية في المحافظات، كما تم التحول من صفر إلى 100% فيما يخص المباني إدارية، ومن 19% إلى أكثر من 80% في يخص المباني أكاديمية".