طقس نهاية الأسبوع.. "الأرصاد": أمطار غزيرة تطال 6 مناطق وانخفاض للحرارة في تبوك والجوف

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، القصيم، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة. في حين تبقى درجات الحرارة الصغرى في الانخفاض على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.